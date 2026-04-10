Macron a Roma tra diplomazia e “Dolce Vita”: il vertice a Sant’Egidio prima del Papa

Un tramonto color ocra tra i vicoli di Trastevere e i dossier più scottanti della geopolitica mondiale sul tavolo. Emmanuel Macron è tornato a Roma, e lo ha fatto con uno stile che mescola la solennità istituzionale all’informalità del vicinato.

Prima del suo atteso debutto in Vaticano con Papa Leone XIV, il titolare dell’Eliseo ha voluto marcare il decimo incontro con la Comunità di Sant’Egidio, confermando il ruolo dell’organizzazione come “braccio operativo” della pace internazionale.

Il vertice nel cuore di Trastevere

Dopo una sosta alla Basilica di Santa Maria in Trastevere, Macron si è rinchiuso per un’ora e mezza nella sede della Comunità con il fondatore Andrea Riccardi e il presidente Marco Impagliazzo. Al centro del colloquio, l’analisi delle crisi che stanno ridisegnando gli equilibri globali:

Ucraina e Medio Oriente: La ricerca di canali di mediazione paralleli a quelli ufficiali.

Libano e Africa: Il monitoraggio delle aree di instabilità dove Sant’Egidio opera capillarmente in oltre 60 Paesi.

L’obiettivo di Macron è chiaro: utilizzare la “diplomazia dal basso” della Comunità per alimentare la strategia europea di contenimento dei conflitti.

“Monsieur le Président” tra i passanti

All’uscita dall’incontro, il rigore della scorta ha lasciato spazio a un momento di calore popolare. Tra applausi e grida in francese dei turisti sorpresi, Macron si è concesso un bagno di folla prima di immergersi nella serata romana.

Insieme alla première dame Brigitte, il Presidente si è spostato a Piazza del Popolo per una cena da Dal Bolognese, istituzione della cucina capitolina. La serata si è conclusa con una lunga camminata: da via del Corso fino all’Ara Pacis, passando per via Tomacelli.

Una sfilata tra i selfie dei residenti e lo stupore dei passanti, a conferma di un legame speciale con la Capitale italiana.

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