Made in Roma al femminile, domande entro l’11 dicembre

C’è tempo fino all’11 dicembre 2024 per presentare le domande per la partecipazione al bando “L’’impresa made in Roma al femminile”, edizione 2024.

L’obiettivo è sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria cittadina, in particolare quella femminile, con contributi a fondo perduto, in aree del territorio comunale dove maggiore è il bisogno di investimento e di crescita.

L’avviso è quindi dedicato ai progetti imprenditoriali realizzati all’interno di contesti urbani vulnerabili della città, promuove la cultura delle imprese al femminile e, come nella precedente edizione, è prevista l’attribuzione di un punteggio specifico alle imprese costituite in prevalenza da donne.

Sono stati stanziati 500 mila euro destinati alle micro e piccole imprese esistenti o di nuova costituzione, è possibile richiedere una quota di contributo compresa tra il 50 e il 70 per cento dell’importo complessivo del piano degli investimenti del progetto; quest’ultimo non dovrà superare gli 80 mila euro.

Bando, modulistica e contatti sulle pagine del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale.

