Madonnelle e immagini sacre nel Municipio Roma V di Arturo Pallini

Un più attento camminare e una assidua ricerca e raccolta di testimonianze di privati cittadini, hanno indotto Arturo Pallini a comporre “Madonnelle e immagini sacre nel Municipio Roma V”.

L’Autore già nel 2021, in un articolo su “Abitare A” sottolineava che “Fare questo censimento (delle immagini sacre n.d.r.) ha avuto lo scopo di non disperdere queste testimonianze di religiosità popolare e di memoria storica.”.

Con l’impegno da parte del del Presidente del Consiglio Municipale Davide Di Cosmo e di Mauro Caliste, presidente del V Municipio, il lavoro di ricerca è stato pubblicato a Dicembre 2022 in un volumetto, corredato di numerose fotografie e schede didascaliche complete di note storiche. Si è aggiunto agli altri impegni – in progetto e già realizzati – per promuovere e custodire la Cultura nel nostro Territorio.

Il bel lavoro di Pallini, paziente e puntuale, ha scoperto immagini sacre agli angoli dei palazzi, sui portoni e persino nei condomini, evidenziando non soltanto l’intento devozionale, ma anche forme d’arte semplici, sebbene evocative e spesso di pregevole fattura. Così queste immagini sacre si aggiungono ai tanti “lasciti” spesso dimenticati, per la fretta con la quale spesso il “mestiere di vivere” ci costringe a percorrere le strade del nostro Municipio, ma forse tutta la Città.

Hanno collaborato con l’Autore nella stesura finale i consiglieri Olga Di Cagno e Antonio Liani.