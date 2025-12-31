Madonnetta, 30 milioni contro il fango: arriva la cassa di espansione per il Canale Palocco

La sicurezza idraulica del litorale e dell’entroterra romano non è più solo una promessa elettorale. Roma Capitale ha ufficialmente recepito il finanziamento per la realizzazione della cassa di espansione della Madonnetta, un bacino di laminazione progettato per accogliere e gestire le piene del Canale Palocco anche durante eventi meteorologici eccezionali.

I numeri dell’operazione

L’intervento, dal valore complessivo di 29,6 milioni di euro, nasce da una solida sinergia istituzionale:

10 milioni di euro: Finanziati dalla Regione Lazio (Fondi FESR 2021-2027).

19,6 milioni di euro: A carico del bilancio di Roma Capitale.

L’opera è divisa in due stralci funzionali e, secondo il cronoprogramma, vedrà l’apertura dei cantieri tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

Una “piscina” per le piene e un parco per i cittadini

Il cuore del progetto è tecnologico e ambientale. In caso di forti piogge, la cassa di espansione fungerà da “polmone”, trattenendo l’acqua in eccesso per evitare che il Canale Palocco rompa gli argini allagando le zone abitate.

Ma c’è di più: in condizioni meteorologiche ordinarie, l’area non resterà una landa deserta, ma verrà restituita alla città come un’area verde fruibile, integrandosi nel tessuto urbano della Madonnetta.

Le voci: «Un risultato atteso da anni»

L’assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha sottolineato la natura strategica dell’intervento: «Diamo attuazione a un’opera attesa da anni dai residenti, un segnale concreto di attenzione alla sicurezza del territorio».

Sulla stessa linea Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, che ha evidenziato come il via libera alla convenzione sia il passaggio fondamentale per entrare finalmente nella fase operativa: «Il percorso è ancora lungo, ma stiamo trasformando gli impegni in fatti concreti per rispondere alle preoccupazioni di famiglie e attività del territorio».

