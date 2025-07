Madonnetta, via libera alla cassa di espansione: un parco contro le esondazioni

Un parco che protegge, un’infrastruttura che si fonde con la natura. Roma Capitale compie un passo concreto verso la realizzazione della cassa di espansione in località Madonnetta, un’opera strategica per il quadrante di Acilia Sud, da anni esposto al rischio esondazione del canale Palocco.

Con una delibera approvata dalla Giunta Capitolina, è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) a livello regionale.

Un passaggio chiave per dare finalmente forma a un progetto rimasto troppo a lungo sulla carta, ma già individuato nel 2018 come prioritario per la sicurezza idraulica dell’area.

Un parco che salva il quartiere

La futura cassa di espansione sarà molto più di un’infrastruttura tecnica: sarà anche un parco pubblico, attrezzato e fruibile dai cittadini nei periodi di normale attività.

Solo in caso di eventi meteorologici estremi, il bacino si riempirà convogliando l’acqua in eccesso del canale Palocco, evitando esondazioni e allagamenti nei quartieri residenziali.

Un’opera da 30 milioni di euro, di cui 23 già stanziati nel bilancio capitolino. Altri 3 milioni saranno destinati alla realizzazione del parco.

Intanto, si lavora a una collaborazione con la Regione Lazio – in particolare con l’assessore alla Tutela del Territorio Fabrizio Ghera – per valutare un cofinanziamento.

Cantieri al via entro due anni

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato elaborato da Risorse per Roma su incarico del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, e approvato dalla Giunta.

Ora si aprirà la Conferenza dei Servizi per completare l’iter ambientale, urbanistico e amministrativo. Se tutto andrà secondo i piani, i lavori partiranno entro 18-24 mesi.

“Si tratta di un intervento fondamentale per mettere in sicurezza una porzione di città che da troppo tempo vive con il timore dell’acqua”, dichiarano gli assessori Ornella Segnalini (Lavori Pubblici) e Maurizio Veloccia (Urbanistica). “Ma è anche un progetto ad alto valore ambientale e paesaggistico, che riduce al minimo i movimenti di terra e trasforma un rischio in un’opportunità per la vita del quartiere.”

