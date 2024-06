Magliana, dopo l’incendio a Via Asciano: scoppia la polemica

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito ieri 20 Giugno la zona di Via Asciano alla Magliana a Roma, adiacente a un insediamento abusivo. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato incessantemente per ore per domare le fiamme, che sono divampate intorno alle 13:00.

Le fiamme hanno divorato cumuli di rifiuti e vegetazione, distruggendo anche alcune baracche vuote. Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile da gran parte della città. Per precauzione, la polizia locale ha chiuso il traffico e la polizia di Stato ha evacuato i residenti delle abitazioni vicine.

Già nel tardo pomeriggio di giovedì, il Comune ha richiesto all’ARPA l’installazione di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria.

Spenti i roghi, è divampata la polemica. Il Presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, ha accusato la Regione Lazio di inerzia, definendo l’accaduto un “disastro annunciato”.

Lanzi ha infatti denunciato che già nell’estate del 2022 l’area era stata interessata da un incendio simile, e che nonostante le sue ripetute segnalazioni, la Regione non ha ancora provveduto a bonificare l’area e a sgomberare gli insediamenti abusivi.

Lanzi propone come soluzione il modello già adottato per i Parchi Tevere Magliana e Marconi: bonifica e riqualificazione dell’area, seguita dall’affidamento della gestione al Municipio.

La situazione resta sotto controllo, ma la polemica politica è accesa. Si attendono decisioni concrete per risolvere il problema in modo definitivo e scongiurare il ripetersi di simili eventi.

