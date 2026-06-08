Magliana, il Parco Tevere diventa un tabellone da gioco permanente: caccia al tesoro e panchine della pace

Un tabellone ludico a cielo aperto impresso sui vialetti del parco, opere d’arte diffuse per riscoprire la storia locale e un filo conduttore che unisce le banchine del biondo Tevere alle correnti del Mediterraneo.

Il quartiere della Magliana si prepara a cambiare volto e a trasformarsi in un laboratorio di cittadinanza attiva e sostenibilità.

Prende ufficialmente il via “Adotta un Quartiere”, una massiccia campagna di rigenerazione urbana e volontariato d’impresa che culminerà venerdì 12 giugno alle ore 12:00 con l’inaugurazione del nuovo Urban Game permanente all’interno del Parco Tevere Magliana.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Municipio XI Roma Arvalia Portuense, è promossa dalla rete solidale di AXA Cuori in Azione — che ha deciso di investire risorse e ore di lavoro dei propri dipendenti nel quadrante — in prima linea insieme ai network associativi di We Are no profit, Worldrise e a.DNA Project.

Cinque giorni di cantiere sociale: cancellati i graffiti e arrivano i murales

L’inaugurazione del gioco permanente rappresenta solo la punta dell’iceberg di una maratona di cura del territorio della durata di cinque giorni.

Un vero e proprio esercito composto da decine di volontari, residenti e dipendenti-volontari aziendali si muoverà tra le strade della Magliana per eseguire piccoli ma significativi interventi di micro-riqualificazione urbana.

Nel programma dei lavori figurano la rimozione sistematica delle scritte vandaliche dai muri pubblici, la tinteggiatura delle sedute deteriorate e l’installazione delle “Panchine della Pace”: spazi colorati pensati per favorire l’aggregazione giovanile e l’inclusione, lanciando un segnale di dialogo in un panorama internazionale segnato dai conflitti.

Un’azione coordinata che si affianca ai lavori straordinari già avviati dal Municipio per il restyling dell’area giochi di Pian Due Torri sul Lungotevere della Magliana.

“Dalla città al mare”: l’indizio verde che unisce Roma e Milano

Il fulcro creativo dell’intervento resta però il percorso interattivo intitolato “Dalla città al mare”.

Si tratta di una caccia al tesoro permanente studiata per trasformare le passeggiate di famiglie, scolaresche e visitatori in un’esperienza didattica alla scoperta della biodiversità e del territorio.

Un progetto gemello, unito dallo stesso filo conduttore della tutela degli ecosistemi acquatici, si sta sviluppando in contemporanea anche a Milano, creando un ideale ponte ecologista tra le due metropoli.

La metafora del gioco è chiara: anche la Magliana, tramite l’abbraccio del Tevere, è idealmente mare.

Le acque che accarezzano i moli del quartiere sono le stesse che, scorrendo verso la foce di Fiumicino, si gettano nel Mediterraneo, ricordando ai cittadini l’interconnessione profonda tra l’ambiente urbano e la salute degli oceani.

L’appuntamento per il debutto del percorso è fissato per questo venerdì al Parco Tevere. Al battesimo della nuova area ludico-ambientale parteciperanno l’assessora capitolina all’Agricoltura e Ambiente Sabrina Alfonsi, il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e lo storico cartello di sigle territoriali (tra cui RetakeRoma Magliana Nuova, Gli Squilibrati, Nuovo Comitato di Quartiere, AEDUCA, Progetto Radici e Una finestra laica sul territorio) che negli ultimi mesi ha lavorato gomito a gomito per tradurre il sogno della rigenerazione in realtà.

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