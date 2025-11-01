Magliana, inaugurato il nuovo centro Alzheimer: 32 nuovi posti per i pazienti del Municipio XI

Un nuovo spazio dedicato alla cura e al sostegno delle persone affette da Alzheimer. È stato inaugurato nella giornata di ieri 31 ottobre, in via della Magliana 173 il nuovo centro diurno municipale, alla presenza dell’assessora capitolina alle Politiche sociali Barbara Funari e del presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi.

La struttura, finanziata da Roma Capitale, fa parte del Polo Alzheimer cittadino, il progetto avviato nel 2023 grazie alla collaborazione tra Comune e Asl per rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, come previsto dal Piano sociale cittadino.

Un nuovo presidio nel cuore della Magliana

Con i 32 nuovi posti del centro diurno della Magliana, salgono a 548 i posti disponibili complessivamente in città. Sono oggi nove i centri municipali attivi e sette quelli gestiti direttamente dal Dipartimento politiche sociali di Roma Capitale.

“L’apertura di questa struttura colma un vuoto nel nostro territorio – ha spiegato il minisindaco Gianluca Lanzi –. Fino ad oggi era attivo un solo centro Alzheimer, Il Pioppo, condiviso tra i Municipi XI e XII. Ma una sola struttura non bastava a coprire i bisogni di una popolazione che, nei due municipi, supera le 300 mila persone. Oggi raddoppiamo l’offerta e garantiamo un punto di riferimento stabile per i residenti del Municipio XI”.

Un polo per unire e non lasciare indietro nessuno

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora Barbara Funari, che ha sottolineato l’importanza del Polo Alzheimer come rete integrata e diffusa sul territorio: “Questo centro si inserisce in un sistema che assicura a tutte le persone fragili pari accesso ai servizi e un accompagnamento di qualità. È un passo avanti per una Roma più giusta e inclusiva”.

Sulla stessa linea Adriano Sias, capogruppo Demos del Municipio XI: “Il nuovo centro garantisce finalmente omogeneità di servizi in tutta la città. Come ha ricordato anche il presidente Lanzi, colmiamo un vuoto importante. Una città più giusta è una città che garantisce gli stessi diritti e gli stessi servizi a tutti i cittadini”.

