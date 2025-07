Magliana: scoperta discarica abusiva dopo l’incendio. Sequestrata area di 1.500 mq

Un incendio, scoppiato nel pomeriggio di martedì 2 luglio nei pressi di via della Magliana, ha acceso ben più di un allarme. Le fiamme, che hanno interessato un terreno di circa 1.500 metri quadrati a ridosso del fiume Tevere, hanno portato alla luce una vasta discarica abusiva, nascosta tra la vegetazione e alimentata da materiali altamente infiammabili.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, insieme ai Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Ma quello che inizialmente sembrava un intervento di routine si è rivelato ben più complesso.

Un terreno trasformato in bomba ecologica

All’interno dell’area incendiata – in parte di proprietà pubblica, in parte privata – gli agenti hanno trovato rifiuti di ogni genere: resti di materiale edile, plastica, elettrodomestici, pneumatici, materassi, estintori, mobili dismessi, oltre a Raee, ossia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, considerati altamente inquinanti.

Una vera e propria bomba ecologica che per anni sarebbe rimasta invisibile, se non fosse stato per il rogo che ha sprigionato una colonna di fumo visibile anche a distanza, facendo scattare l’allarme.

Sito sotto sequestro, indagini in corso

L’intera area è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili dell’incendio e, soprattutto, del traffico illecito di rifiuti.

Gli inquirenti stanno verificando anche il possibile coinvolgimento di soggetti o imprese che abbiano scaricato illegalmente i materiali, trasformando un’area verde a ridosso del Tevere in un ricettacolo di degrado e pericolo.

