Maiale nero a Ponte Mammolo: polemica tra Campidoglio e ex gestore del Centro Carni

Il misterioso maiale nero avvistato negli ultimi giorni nei pressi della stazione di Ponte Mammolo ha innescato una polemica accesa tra il Campidoglio e l’ex gestore del Centro Carni di viale Palmiro Togliatti. Il suino, che vaga liberamente per le strade della zona, è diventato il simbolo di un confronto acceso sulla gestione degli animali da reddito in città.

Il Comune di Roma ha recentemente deciso di non rinnovare il contratto con il Consorzio Servizi Annonari (CSA), che da decenni gestiva il Centro Carni, optando invece per una cooperativa temporanea in attesa di un nuovo bando.

Fabrizio Forti, presidente del CSA, aveva avvertito il Campidoglio che senza il consorzio ci sarebbero stati cinghiali in giro per la città. Mentre non sono arrivate nuove segnalazioni di cinghiali, da giorni Ponte Mammolo è teatro di avvistamenti di un altro animale: un maiale nero che si aggira indisturbato tra i prati.

Forti ha commentato duramente la situazione, sottolineando che in oltre 30 anni di servizio il CSA non ha mai permesso che un animale vagasse per le strade per più di 4 giorni, grazie a interventi tempestivi e professionali.

Ha inoltre dichiarato di essere stato contattato dalla polizia locale, su richiesta della ASL Rm2, per la segnalazione del suino, ma ha ricordato che il suo consorzio non è più incaricato di occuparsi del recupero di animali da reddito. Ora, la responsabilità spetta alla cooperativa subentrata temporaneamente.

Forti ha sollecitato un intervento rapido, affermando che il maiale, ancora in libertà, potrebbe rappresentare un pericolo per se stesso e per la comunità. L’ex gestore ha anche avvertito che Ponte Mammolo è una “zona 1 di rispetto”, il che comporta un rischio concreto di diffusione della peste suina africana (PSA).

La situazione, secondo Forti, è interamente responsabilità del sindaco Gualtieri, a cui ha rivolto una critica diretta per la gestione dell’intera vicenda.

