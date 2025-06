Lunedì 16 giugno alla Casetta Rossa via G. B. Magnaghi 14, si terrà la presentazione del libro “Malattia infantile. Inizio di un vecchio romanzo” di Vasco Pratolini.

Introdurrà Francesca Tagliafierro

Ne parleranno: Francesco Paolo Memmo, curatore del volume Marco Palladini, scrittore e critico letterario, Vittorio Viviani, attore.

IL LIBRO

Vasco Pratolini, Malattia infantile. Inizio di un vecchio romanzo, a cura di Francesco Paolo Memmo (Il Labirinto, 2024).

«Nel 2001, nel corso di un convegno organizzato a Roma nel decennale della morte di Vasco Pratolini, – dice Francesco Paolo Memmo – detti notizia dell’esistenza di 35 cartelle dattiloscritte, di cui Pratolini mi aveva fatto affidatario, che costituivano il primo e l’inizio del secondo capitolo di «Malattia infantile», il romanzo che lo scrittore fiorentino aveva cominciato a scrivere nel 1966 e di cui per oltre vent’anni aveva annunciato l’imminente conclusione.

In realtà a quel romanzo Pratolini aveva rinunciato già da molti anni e niente ne resta oltre quelle pagine che oggi, grazie anche agli amici de Labirinto, mi sono deciso a pubblicare. Nello scritto introduttivo ricostruisco tutta la storia – ed è una storia che si conclude nel 1985 quando esce l’ultimo libro di Pratolini, «Il mannello di Natascia», che si presenta come un libro di poesie ma vuole essere un vero e proprio romanzo in versi, persino con personaggi che, se il progetto di «Malattia infantile» fosse andato a compimento, di quel romanzo sarebbero stati gli ultimi protagonisti».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.