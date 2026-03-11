Maltempo a Roma, allerta gialla per piogge e temporali giovedì 12 marzo

Dopo alcuni giorni di tempo più stabile, su Roma torna il maltempo. La giornata di giovedì 12 marzo sarà caratterizzata da cieli grigi e piogge diffuse, con la Protezione Civile della Regione Lazio che ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per possibili criticità idrogeologiche legate ai temporali.

La perturbazione interesserà gran parte del territorio regionale e porterà condizioni di instabilità già dalle prime ore del mattino, con precipitazioni che potranno proseguire per buona parte della giornata.

Piogge diffuse e possibili temporali

Secondo le previsioni, la Capitale resterà sotto una copertura nuvolosa compatta per tutto il giorno.

Non sono attesi soltanto brevi episodi di pioggia: nel corso della giornata potrebbero cadere circa 23 millimetri di precipitazioni, con fenomeni che nelle ore centrali potrebbero assumere anche carattere di rovescio o temporale.

Solo in serata è previsto un graduale miglioramento, con un progressivo indebolimento delle piogge.

Temperature stabili

Dal punto di vista termico non si registreranno grandi variazioni. Le temperature resteranno piuttosto contenute e con un’escursione limitata: la minima si attesterà intorno agli 11 gradi, mentre la massima non dovrebbe superare i 14 gradi.

Venti di scirocco in intensificazione

A rendere il quadro meteorologico ancora più instabile contribuiranno anche i venti.

Nelle ore del mattino sono previste correnti moderate dai quadranti sud-orientali, mentre nel pomeriggio il vento tenderà a intensificarsi, con raffiche più sostenute provenienti da Sud e Sud-Est, tipiche dello scirocco.

La combinazione di pioggia e vento potrebbe accentuare la sensazione di maltempo, rendendo la giornata particolarmente grigia e umida per chi si muoverà in città.

