Maltempo a Roma e nel Lazio, allerta gialla nella giornata di lunedì 3 novembre: temporali e pioggia

Pioggia e temporali in arrivo su Roma e sul Lazio nella giornata di lunedì 3 novembre 2025.

La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali, che interesserà gran parte del territorio, in particolare le zone meridionali della regione.

Si tratta di una criticità ordinaria, caratterizzata – spiegano gli esperti – da una “elevata incertezza previsionale”, ma con la possibilità di fenomeni intensi e di rapida evoluzione.

I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e attività elettrica diffusa.

Secondo le previsioni, il maltempo colpirà soprattutto le aree dell’Appennino reatino, della Valle dell’Aniene, dei bacini costieri del Sud e del bacino del fiume Liri.

Tuttavia, anche nelle altre zone del Lazio – compresi i bacini di Roma e quelli costieri del Nord – non si escludono fenomeni temporaleschi isolati nel corso della giornata.

Sul fronte delle temperature, i valori si manterranno piuttosto miti: minime comprese tra 10 e 15 gradi, e massime tra 19 e 21 gradi nella Capitale.

