Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l’allerta gialla: piogge e temporali in arrivo

A Roma e nel Lazio sta per arrivare una nuova ondata di maltempo. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla valida da domani mattina, giovedì 20 novembre, e per le successive 9-12 ore.

Secondo gli esperti, nelle prossime 24-48 ore l’aria fredda spinta dalla saccatura artica scivolerà nel Mediterraneo dal Golfo del Leone, dando vita a un sistema depressionario profondo e aggressivo.

Risultato: piogge diffuse, venti forti e instabilità su gran parte del Paese. E il Lazio non farà eccezione.

A Roma la giornata inizierà con cieli cupi e piogge deboli, destinate però a esaurirsi rapidamente nel tardo pomeriggio, lasciando spazio a un miglioramento deciso già in serata, quando torneranno schiarite e sprazzi di sereno.

I venti soffieranno moderati: al mattino da Sud, poi nel pomeriggio si disporranno da Ovest-Sudovest, spingendo via le ultime nubi.

Le temperature? In discesa. Un calo di qualche grado atteso sia per giovedì che per venerdì, segno dell’aria più fredda in arrivo.

Insomma: una giornata ballerina, con un avvio instabile e un finale più tranquillo, ma sempre con l’ombrello a portata di mano.

