Maltempo a Roma, grandine e pioggia torrenziale: disagi dalla Cassia a Fiumicino

Pioggia torrenziale, grandine e strade trasformate in fiumi. È stato un risveglio complicato quello di giovedì 12 marzo per Roma e il suo litorale, colpiti da un violento nubifragio che ha mandato in tilt la viabilità soprattutto nel quadrante sud-ovest della città.

Nonostante l’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile, l’intensità delle precipitazioni ha messo sotto pressione la rete di drenaggio, provocando allagamenti diffusi e pesanti disagi alla circolazione.

Litorale in difficoltà: emergenza tra Fiumicino e Focene

Le criticità più gravi si registrano nel territorio di Fiumicino, dove le piogge hanno creato numerosi disagi.

Ad Aranova, in via Ploaghe, la forza dell’acqua ha provocato il cedimento del muro di contenimento di un’abitazione privata.

Problemi anche a Focene, in particolare nella zona di Mare Nostrum, dove i volontari della Misericordia sono intervenuti per monitorare la situazione e offrire assistenza ai residenti rimasti isolati dagli allagamenti.

Segnalazioni di strade invase dall’acqua arrivano anche dalla zona delle Vignole, mentre l’area dell’aeroporto di Fiumicino resta sotto costante osservazione.

Strade allagate in diversi quartieri

Il maltempo ha colpito diverse zone della Capitale, anche se le situazioni più critiche si registrano nella fascia occidentale della città.

Nel quadrante Roma Nord, rallentamenti e allagamenti sono stati segnalati lungo via Cassia, dove la circolazione procede con difficoltà.

Nel quadrante sud-ovest, invece, le criticità riguardano diverse strade: disagi al Corviale, in via Poggio Verde, nel quartiere Portuense con il sottopasso di via Pasquale Baffi e all’Infernetto, dove l’acqua ha invaso via Boezi.

Particolarmente colpita anche Piana del Sole, dove alcune strade — tra cui via Tavagnasco — risultano quasi completamente sommerse dall’acqua.

Sorvegliati speciali i canali

La Protezione Civile mantiene alta l’attenzione soprattutto sui canali di bonifica e sui corsi d’acqua minori del settore sud-occidentale della città.

La portata è aumentata rapidamente nelle ultime ore e il monitoraggio continuerà almeno per le prossime 12-18 ore, finché l’ondata di maltempo che sta interessando il litorale laziale non si attenuerà.

