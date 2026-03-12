Maltempo a Roma, infiltrazioni d’acqua a Fiumicino: pioggia dentro i terminal

L’ondata di maltempo che questa mattina ha colpito il litorale romano ha raggiunto anche il principale scalo della Capitale.

All’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la pioggia battente ha provocato alcune infiltrazioni d’acqua all’interno dei Terminal 1 e 3, costringendo il personale di Aeroporti di Roma (AdR) a intervenire rapidamente per evitare disagi ai passeggeri.

Intervento immediato del personale

Le infiltrazioni si sono verificate durante le fasi più intense del nubifragio che ha interessato l’area costiera. Non appena l’acqua ha iniziato a filtrare dalle coperture dei terminal, è stata attivata una task force interna.

Gli addetti alla manutenzione e alla sicurezza sono intervenuti nelle zone interessate per asciugare i pavimenti e mettere in sicurezza i percorsi pedonali, evitando rischi per i viaggiatori e ripristinando rapidamente le aree coinvolte.

Nessuno stop

Nonostante le immagini della pioggia all’interno di alcune aree dello scalo abbiano fatto rapidamente il giro dei social, l’operatività dell’aeroporto non è stata compromessa.

Le attività nell’area airside, quella dedicata alle piste e alla gestione dei velivoli, sono proseguite regolarmente e non si sono registrate interruzioni nelle operazioni di volo.

Anche il tabellone delle partenze e degli arrivi è rimasto sostanzialmente regolare, a conferma della capacità dello scalo di reggere l’impatto di precipitazioni particolarmente intense.

IL VIDEO (SOCIAL):

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.