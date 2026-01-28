Maltempo a Roma: pini crollano su bus e auto. Paura a Balduina e Garbatella

La furia del vento e della pioggia non ha risparmiato neppure i simboli del paesaggio romano.

Nelle prime ore di mercoledì 28 gennaio 2026, il maltempo ha provocato la caduta di due grossi pini in diversi quartieri della Capitale, riaccendendo l’attenzione sulla fragilità del patrimonio arboreo cittadino di fronte a eventi meteorologici sempre più intensi.

Balduina, pino cade sulla strada e colpisce un bus Atac

Il primo episodio si è verificato alla Balduina, all’incrocio tra via Ugo De Carolis e via Damiano Chiesa. Qui un pino di grandi dimensioni, situato all’interno di un’area privata, ha improvvisamente ceduto schiantandosi sulla carreggiata.

Nel crollo, l’albero ha travolto e distrutto un’auto parcheggiata e ha colpito in pieno la parte posteriore di un autobus Atac della linea 990. L’impatto ha mandato in frantumi il vetro posteriore del mezzo pubblico, generando momenti di forte tensione tra i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente isolato l’area e messo in sicurezza l’incrocio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Garbatella, pino crolla su un parcheggio: dieci auto danneggiate

Ancora più pesante il bilancio dei danni alla Garbatella. Un pino imponente è caduto all’interno dell’area parcheggio di via Alberto Guglielmotti, nei pressi di piazza Pantero Pantera.

La chioma e il tronco dell’albero si sono abbattuti sulle vetture in sosta: dieci quelle colpite, due delle quali risultano completamente distrutte sotto il peso del legno, come documentato anche dalle immagini circolate sui social di quartiere.

Intorno alle 7.30 sono intervenuti i “caschi bianchi” dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale, che hanno transennato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza in attesa dell’arrivo del Servizio Giardini per la rimozione del tronco. Anche in questo caso, nessuna persona è rimasta ferita.

Strade allagate e traffico in tilt

La caduta degli alberi è solo uno degli effetti del maltempo che sta colpendo Roma e il Lazio. Le forti precipitazioni, iniziate nella notte, hanno provocato allagamenti diffusi e gravi ripercussioni sulla viabilità.

Rallentamenti e code chilometriche si registrano sulle principali arterie di accesso alla Capitale, in particolare sulla via Pontina, sulla Roma-Fiumicino e nel tratto urbano dell’autostrada A24.

La Protezione Civile mantiene un monitoraggio costante sui sottopassi più a rischio, mentre resta alta l’attenzione anche fuori città. L’allerta meteo riguarda in particolare i bacini dell’Aniene e le province di Latina e Frosinone.

