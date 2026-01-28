Maltempo, Roma sott’acqua: strade come fiumi in diverse zone della città

La perturbazione che continuerà a interessare il Lazio per le prossime 12-18 ore sta colpendo con particolare intensità i quadranti sud e ovest della Capitale.

Dalla mattinata odierna la Polizia Locale di Roma Capitale è impegnata senza sosta in interventi prioritari per la sicurezza stradale, con oltre cento segnalazioni già gestite a causa di allagamenti, alberi pericolanti e viabilità compromessa.

Strade sott’acqua: i punti più critici

La mappa dei disagi è estesa e interessa numerose zone della città.

Tra le situazioni più problematiche segnalate nelle prime ore della giornata:

Ponte Bianco (Gianicolense – San Camillo) : la carreggiata è stata completamente invasa dall’acqua, rendendo difficoltoso l’accesso all’area ospedaliera.

Quadrante sud (Eur e Tintoretto) : rallentamenti e chiusure temporanee per accumuli d’acqua che hanno sommerso marciapiedi e corsie laterali.

Grandi arterie : forti disagi sulla via Pontina, parzialmente allagata in direzione Roma, con code chilometriche. Problemi analoghi segnalati anche sulla via Ostiense e sulla Cassia.

Trasporto pubblico: Atac ha disposto la deviazione di diverse linee bus a causa dell’impraticabilità di sottopassi e strade secondarie.

Vento e mareggiate, attenzione anche al litorale

Oltre alle piogge intense, preoccupano le forti raffiche di vento. Gli agenti sono intervenuti nei quartieri Nomentano e Prenestino per la rimozione di rami spezzati e alberi pericolanti.

Sul litorale romano resta alta l’attenzione per il rischio di mareggiate, con venti di burrasca che insistono sulle coste più esposte.

Provincia sotto controllo

Nei comuni dell’area metropolitana la situazione appare al momento più stabile. A Guidonia Montecelio, il sindaco Mauro Lombardo ha riferito che, nonostante l’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, non si registrano criticità rilevanti, pur restando attivo il monitoraggio del territorio.

Le previsioni e l’appello alla prudenza

Il bollettino della Protezione Civile Regionale resta confermato per le prossime ore: piogge diffuse e complessivamente abbondanti per tutto il pomeriggio, vento in rinforzo fino a burrasca forte sui rilievi appenninici e raffiche intense anche in ambito urbano.

Le autorità raccomandano ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari, evitare di sostare sotto alberi, vicino a scantinati o in aree soggette ad allagamenti e di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.

