Maltempo, scatta l’allerta arancione nel Lazio: attesi temporali, venti di burrasca e rischio mareggiate

Un’intensa ondata di maltempo è attesa su Roma e sul Lazio, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto soprattutto nelle prime ore del mattino di mercoledì 28 gennaio 2026.

Secondo le previsioni e le valutazioni della Protezione Civile, i fenomeni temporaleschi saranno di forte intensità e potrebbero provocare disagi diffusi sul territorio.

Tra le principali criticità segnalate figurano il rischio di allagamenti urbani, in particolare nelle zone più esposte e lungo i bacini idrografici minori, e la possibile caduta di rami o alberi a causa delle raffiche di vento.

Piogge, vento e mareggiate: le aree più esposte

Il quadro meteorologico evidenzia tre fattori di attenzione. Sono previste precipitazioni diffuse e abbondanti, con cumulati elevati che potrebbero mettere sotto stress la rete di drenaggio e i corsi d’acqua secondari.

A queste si aggiunge il vento di burrasca proveniente da Sud-Ovest, il cosiddetto Libeccio, con raffiche particolarmente intense sui rilievi appenninici, dove il vento potrebbe raggiungere la forza di burrasca forte.

Criticità anche lungo la costa laziale. Da Ostia a Fiumicino, passando per Civitavecchia e il litorale pontino, sono attese mareggiate che potrebbero causare fenomeni di erosione costiera e danni alle strutture balneari.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a seguire alcune semplici norme di comportamento.

In casa è consigliato fissare o mettere in sicurezza vasi, tende e arredi esterni che potrebbero essere spostati o sollevati dal vento.

In strada è raccomandato evitare la sosta sotto alberi, impalcature o cartelloni pubblicitari e guidare con prudenza, riducendo la velocità in caso di forti rovesci.

Per quanto riguarda gli spostamenti, si suggerisce di valutare il rinvio di viaggi non urgenti, soprattutto se interessano zone montuose o particolarmente esposte alle raffiche.

Sale operative attive h24

Le sale operative della Regione Lazio e di Roma Capitale resteranno attive 24 ore su 24 per monitorare l’evolversi della situazione.

In caso di emergenza, i cittadini possono contattare il Numero Unico di Emergenza 112, la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile al numero 803 555 o la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale allo 06 67109200.

