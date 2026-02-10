Maltempo a Roma, scatta l’allerta gialla: piogge e temporali in arrivo

Scatta l’allerta meteo di codice giallo a Roma e nel Lazio. A partire dal primo mattino di mercoledì 11 febbraio 2026 e per le successive 12–18 ore, sono previste condizioni di instabilità atmosferica su gran parte della regione.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, con maggiore intensità sui settori centro-settentrionali del territorio.

I quantitativi di pioggia stimati saranno complessivamente deboli o moderati, ma sufficienti a determinare criticità localizzate, soprattutto nei punti più vulnerabili del sistema urbano.

La Protezione Civile invita alla prudenza, in particolare durante gli spostamenti, e ricorda che in caso di necessità è possibile contattare il numero unico di emergenza 112.

Attiva 24 ore su 24 anche la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, raggiungibile al numero verde 800 854854 o allo 06 67109200.

Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti adeguati in presenza di fenomeni meteo intensi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.