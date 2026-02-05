Maltempo, allerta arancione nel Lazio: in arrivo nubifragi e forti raffiche di vento

Dopo alcune ore di tregua, il maltempo è pronto a tornare protagonista sul quadrante tirrenico. Per domani venerdì 6 febbraio, e per le successive 24-30 ore, si prevede una marcata instabilità, con piogge diffuse e vento forte che potrebbero riportare i consueti disagi, soprattutto sul fronte della viabilità e della sicurezza urbana.

Secondo l’allerta diffusa dalla Regione Lazio, i fenomeni attesi saranno tutt’altro che marginali. Sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, con rovesci anche di forte intensità in grado di scaricare in poco tempo quantitativi significativi di pioggia.

A complicare il quadro contribuiranno raffiche di vento sostenute, associate ai nuclei temporaleschi, che potrebbero mettere sotto stress alberature, cartellonistica e strutture temporanee. Non si escludono inoltre frequenti fulminazioni durante le fasi più intense del maltempo.

Per questo la Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione, invitando amministrazioni e cittadini a mantenere un alto livello di attenzione.

Le raccomandazioni riguardano in particolare i sottopassi e le zone più basse, dove il rischio di allagamenti resta elevato, ma anche parchi e aree verdi, dove le raffiche potrebbero provocare la caduta di rami.

Massima prudenza, infine, alla guida: con l’asfalto bagnato aumenta il pericolo di aquaplaning e diventa fondamentale ridurre la velocità e mantenere distanze di sicurezza adeguate.

