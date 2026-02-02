Maltempo, allerta gialla a Roma e nel Lazio: arrivano piogge e temporali

Il Lazio si prepara a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Secondo le previsioni, nelle prossime ore la regione sarà attraversata da un sistema perturbato in grado di portare piogge diffuse e quantitativi cumulati moderati.

A preoccupare maggiormente, però, è la condizione del terreno, già fortemente saturo dopo le precipitazioni dei giorni scorsi, un fattore che potrebbe amplificare gli effetti delle nuove piogge.

Il bollettino di allerta gialla segnala precipitazioni sparse su tutto il territorio comunale e provinciale, con la possibilità di rovesci anche intensi o brevi temporali accompagnati da raffiche di vento.

Il momento più critico è atteso tra la mattinata di martedì e le prime ore di mercoledì 4 febbraio, quando si concentrerà il picco dei fenomeni.

Sotto osservazione restano diverse aree considerate particolarmente vulnerabili. In via Laurentina, all’altezza del Fosso di Radicelli, l’attenzione è massima dopo i ripetuti allagamenti che hanno già provocato proteste da parte dei residenti.

Sorvegliata speciale anche via Prenestina, nell’area interessata dalla recente rottura della condotta idrica, dove il terreno, reso instabile dai lavori, potrebbe essere soggetto a cedimenti.

Riflettori puntati infine su Isola Farnese e Cesano, nel Municipio XV, borghi già segnati dalla fragilità dei costoni tufacei e da recenti criticità idrogeologiche.

Roma Capitale invita i cittadini alla massima prudenza e ricorda i numeri utili da contattare in caso di emergenza.

Per situazioni di pericolo immediato, allagamenti o caduta di rami è possibile rivolgersi al Numero Unico delle Emergenze 112.

Resta attiva h24 la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854854, mentre il numero diretto della Sala Operativa Capitolina è lo 06 67109200.

