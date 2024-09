Maltempo: allerta gialla su Roma e nel Lazio, nella giornata di mercoledì 25 settembre

Domani, mercoledì 25 settembre 2024, tornano piogge e temporali su Roma e nel Lazio. Come comunicato dal dipartimento di Protezione Civile regionale, è stato emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle prime ore della giornata, con una durata stimata tra le 18 e le 24 ore.

Sono previste precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con accumuli di pioggia che vanno da leggeri a moderati in tutta la regione. A Roma, le prime piogge potrebbero già verificarsi oggi, martedì 24 settembre.

In previsione delle condizioni meteorologiche avverse, la Protezione Civile e il numero unico di emergenza 112 hanno invitato le autorità competenti ad attivare le procedure operative stabilite nei piani di emergenza e a mettere in atto tutte le misure necessarie in base al livello di allerta dichiarato.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙