Maltempo, allerta gialla su Roma e nel Lazio: vento forte per 24-36 ore

Dalla notte di martedì 31 marzo Roma e il Lazio, si preparano a fare i conti con una nuova ondata di maltempo.

Per le successive 24-36 ore sono attesi venti intensi dai quadranti settentrionali, con raffiche che potranno raggiungere forza di burrasca e creare criticità diffuse sul territorio.

A lanciare l’allerta è il Centro Funzionale Regionale, in coordinamento con la Protezione Civile, che ha emesso un livello di criticità gialla.

Un avviso che richiama l’attenzione soprattutto sui possibili disagi alla viabilità, sulla caduta di rami e alberi nelle aree verdi e sui rischi per strutture temporanee o particolarmente esposte.

Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, raccomandando comportamenti di autoprotezione: limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione in prossimità di impalcature e alberature e mettere in sicurezza oggetti sui balconi o all’aperto che potrebbero essere spazzati via dal vento.

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