Maltempo, arrivano i temporali sul Lazio: scatta l’allerta gialla

Domenica 13 luglio 2025 il maltempo torna a colpire il Lazio. La Protezione Civile Regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali su tutte le zone di allerta del territorio.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale Regionale, a partire dalla mattina di domenica e per le successive 12-18 ore, si attendono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

L’allerta riguarda l’intera regione, nessun settore escluso, e invita alla massima prudenza soprattutto nelle aree più esposte a dissesti idrogeologici.

In caso di necessità o per segnalazioni, è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24:

Numero verde: 800 854 854

Numero diretto: 06 67109200

Al seguente link le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia a cura del Centro Meteorologico Italiano

