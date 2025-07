Maltempo in arrivo su Roma e Lazio: allerta gialla per temporali, grandine e vento

Dopo giorni di caldo e afa, le temperature scendono e tornano pioggia e temporali anche sulla Capitale. A partire da oggi, lunedì 7 luglio, e per le successive 24-36 ore, il Lazio sarà interessrato da un’ondata di maltempo di media intensità, con fenomeni sparsi ma potenzialmente violenti.

A lanciare l’allerta è la Protezione Civile regionale, che ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla, il primo gradino della scala di criticità, ma da non sottovalutare.

Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, spesso a carattere temporalesco, accompagnate da:

rovesci di forte intensità

attività elettrica frequente

locali grandinate

raffiche di vento intense

L’attenzione è alta soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico. Il bollettino, infatti, tiene conto non solo delle precipitazioni in arrivo, ma anche del livello di saturazione dei suoli, dei corsi d’acqua e delle previsioni fornite dalla modellistica idrologica e idraulica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.