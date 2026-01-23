Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla

La pioggia torna a farsi sentire su Roma e su gran parte del Lazio. A seguito dell’allertamento diramato dal Sistema di Protezione Civile Regionale, è stata emessa una allerta meteo di codice giallo per le prossime ore, legata al possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Secondo le previsioni, dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio e per le successive 24-36 ore, sono attese precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati previsti saranno compresi tra deboli e moderati, ma sufficienti a innalzare il livello di attenzione.

Per questo motivo, il Centro Funzionale Regionale ha comunicato un’allerta gialla per criticità idrogeologica, estesa a tutte le zone di allerta del territorio laziale.

Il rischio principale riguarda possibili allagamenti, innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e disagi alla circolazione, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idraulico.

La Protezione Civile raccomanda ai cittadini di prestare attenzione, limitare gli spostamenti non necessari in caso di fenomeni intensi e segnalare eventuali situazioni di pericolo. Le strutture comunali e regionali restano in stato di monitoraggio per tutta la durata dell’allerta.

