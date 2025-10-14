Maltempo, scatta l’allerta gialla sul Lazio: in arrivo piogge e temporali

Torna il maltempo sul Lazio. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla a partire dalle prime ore di domani, mercoledì 15 ottobre, e per le successive 12 ore.

Secondo le previsioni, sono attese piogge sparse e temporali, anche di breve durata ma localmente intensi, in particolare sui settori costieri meridionali.

Le precipitazioni saranno in genere deboli, ma con possibili rovesci moderati sulle Isole Ponziane.

La Protezione Civile di Roma Capitale invita i cittadini alla prudenza, soprattutto durante gli spostamenti e in prossimità di zone a rischio allagamento.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero unico 112 oppure la sala operativa attiva 24 ore su 24 ai numeri 800 854854 o 06 67109200.

