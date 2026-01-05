Maltempo senza tregua, allagamenti e salvataggi nella notte a Roma sud

Roma non ha fatto in tempo a leccarsi le ferite della domenica che il maltempo è tornato a colpire con forza.

Nella notte una nuova, violenta ondata di pioggia si è abbattuta sul quadrante sud della Capitale, trasformando strade e quartieri tra l’Eur e Trigoria in un unico, esteso bacino d’acqua. Un’emergenza senza sosta, che ha richiesto decine di interventi dei soccorritori.

Trigoria, l’incubo nel seminterrato: acqua fino al soffitto

Il momento più drammatico si è vissuto intorno alle 2:40 in via di Trigoria. Due giovani donne di 21 e 24 anni si sono svegliate con l’acqua che stava invadendo il loro appartamento al piano seminterrato.

In pochi minuti la situazione è precipitata: il livello è salito rapidamente, arrivando a sfiorare il soffitto, lasciando appena cinquanta centimetri d’aria.

Le due ragazze, intrappolate in stanze diverse e senza possibilità di fuga a causa delle grate alle finestre, hanno vissuto attimi di puro terrore. A salvarle è stato l’intervento congiunto del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della squadra di Pomezia (22/A).

I soccorritori hanno dovuto tagliare le inferriate per riuscire a entrare nell’abitazione ormai completamente sommersa. Le giovani sono state estratte in stato di ipotermia e affidate alle cure del 118, che le ha trasportate d’urgenza in ospedale.

Via Ardeatina sott’acqua: camionisti bloccati nelle cabine

Con le prime luci dell’alba l’emergenza si è spostata su via Ardeatina. Intorno alle 6:00, all’altezza del civico 628, la carreggiata completamente allagata ha intrappolato due mezzi pesanti. I camionisti, circondati dall’acqua alta, non riuscivano a scendere dalle cabine.

A intervenire sono state le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento Tuscolano 2 (12/A) e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), che hanno raggiunto i mezzi e messo in salvo entrambi gli autisti. Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato ferite.

Vigna Murata, il risveglio amaro

Situazione critica anche a Vigna Murata, dove molti residenti si sono svegliati trovando auto bloccate in strada e parcheggi trasformati in veri e propri laghi.

Diverse vetture sono rimaste sommerse fino ai finestrini, mentre nei garage e nei parcheggi condominiali si contano danni ingenti a moto e automobili travolte da acqua e fango.

Allerta e raccomandazioni

Forze dell’ordine e Protezione Civile invitano alla massima prudenza. L’appello ai cittadini è chiaro: evitare piani interrati e seminterrati nelle zone più esposte, non percorrere sottopassi e strade già segnalate come critiche, almeno fino a quando il sistema fognario non avrà smaltito l’enorme quantità d’acqua caduta in poche ore.

