Maltempo su Roma e Lazio : allerta gialla per oggi lunedì 24 giugno

La Direzione emergenza, protezione civile e Numero unico di emergenza 112 della Regione Lazio ha diramato un’allerta gialla per maltempo su Roma e il Lazio per la giornata di oggi, lunedì 24 giugno. L’allerta è in vigore dalla tarda mattinata e per le successive 6-9 ore.

Sono previste precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Lazio settentrionale, orientale e isole Pontine, con possibili accumuli di pioggia deboli o, in alcuni casi, moderati.

In particolare, su Roma sono previsti “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite”. I quantitativi di pioggia attesi ammontano a circa 3 millimetri. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, mentre la minima sarà di 19°C.

Dalla sera, la circolazione depressionaria responsabile del maltempo dovrebbe allentare la sua presa, favorendo un tempo più asciutto.

