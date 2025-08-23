Categorie: Meteo In evidenza
Maltempo, su Roma e Lazio. Allerta gialla

Valida da oggi, sabato 23 agosto, per la durata di 9-12 ore

Redazione - 23 Agosto 2025

Il Lazio si prepara a un pomeriggio instabile: la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali, valida da oggi, sabato 23 agosto, per la durata di 9-12 ore.

L’avviso, rilanciato anche dal Comune di Roma, riguarda in particolare il bacino medio del Tevere, l’area dell’Aniene e i bacini costieri meridionali.

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci e temporali isolati o sparsi, con piogge che varieranno da deboli a localmente moderate.

I fenomeni più intensi potrebbero interessare le zone interne e i rilievi appenninici, dove le precipitazioni potrebbero risultare più insistenti.

