Maltempo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla

La pioggia torna a farsi sentire su Roma e sul Lazio, con una fase di maltempo che accompagnerà la regione tra oggi e domani.

A partire dal primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, il Sistema di Protezione Civile Regionale ha attivato l’allerta meteo per le successive 12-18 ore, prevedendo precipitazioni diffuse, soprattutto lungo i settori costieri.

Secondo le previsioni, sono attese piogge da isolate a sparse, localmente anche sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi generalmente deboli ma che potranno risultare moderati in alcuni punti, in particolare nelle aree più esposte.

Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una allerta gialla per criticità idrogeologica per la giornata di oggi sulle zone:

A – Bacini Costieri Nord

D – Bacini di Roma

F – Bacini Costieri Sud

Per la giornata di mercoledì 17 dicembre, l’allerta gialla resterà attiva sui Bacini Costieri Nord.

Le previsioni per mercoledì 17 dicembre

La giornata di mercoledì si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge, ma con il passare delle ore è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e l’esaurimento dei fenomeni. Complessivamente sono attesi circa 18 millimetri di pioggia.

Le temperature resteranno miti per il periodo: la massima toccherà i 17 gradi, mentre la minima si attesterà intorno agli 11 gradi.

Lo zero termico salirà fino a 2.469 metri, segno di una fase ancora lontana dal vero freddo invernale.

I venti, moderati sia al mattino che nel pomeriggio, soffieranno prevalentemente da sud-sudest, contribuendo a mantenere un quadro meteorologico instabile.

In questo contesto, resta alta l’attenzione soprattutto nelle zone soggette a criticità idrogeologiche, con l’invito alla prudenza per chi si sposta nelle prossime ore, in particolare nelle aree costiere e lungo i corsi d’acqua.

