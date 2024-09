Manifestazioni pro Palestina: il Viminale valuta il divieto per i cortei a Roma

A Roma, i cortei e le manifestazioni pro Palestina potrebbero non essere consentiti durante il mese di ottobre. La decisione, ancora in fase di valutazione, è attualmente all’esame del Viminale.

Il tema è stato discusso anche in Prefettura il 12 settembre, nell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Infatti, il 7 ottobre segnerà il primo anniversario dell’attacco di Hamas in Israele, in cui furono uccisi e rapiti centinaia di israeliani.

Da quel momento, Israele ha scatenato una delle più forti e decise reazioni nella Striscia di Gaza contro Hamas.

Proprio per questo, il 5 ottobre è in programma un corteo organizzato dai Giovani Palestinesi d’Italia.

Tuttavia, come riportato dall’agenzia Ansa, l’evento potrebbe non ottenere le autorizzazioni necessarie. Ciò vale anche per qualsiasi altra iniziativa che preveda assembramenti per esprimere solidarietà a Gaza o critiche verso Israele.

Secondo il Viminale, infatti, il rischio di disordini sarebbe concreto. Sempre secondo l’agenzia, la manifestazione del 5 ottobre potrebbe essere interpretata dal Viminale come “un tentativo di inneggiare all’eccidio”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙