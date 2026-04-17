Manifesti contro l’educazione gender nei nidi: scontro politico in Campidoglio

Manifesti comparsi nella notte in diversi quartieri della Capitale riaccendono il confronto politico sui temi educativi nelle scuole dell’infanzia.

A denunciarlo sono i consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia, che parlano di una protesta organizzata da comitati di genitori contro quelli che definiscono percorsi legati alla cosiddetta “ideologia gender” nei nidi e nelle materne.

Al centro delle critiche, secondo quanto riferito dagli esponenti del partito, ci sarebbero alcuni materiali didattici e progetti educativi ritenuti inadeguati per la fascia d’età coinvolta.

I manifesti affissi in città esprimono un disagio che, sempre secondo Fratelli d’Italia, sarebbe sempre più diffuso tra le famiglie romane, preoccupate per contenuti percepiti come sensibili e per la modalità con cui verrebbero introdotti nei percorsi scolastici.

I consiglieri Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Stefano Erbaggi, Mariacristina Masi e Federico Rocca sottolineano come la questione riguardi anche il ruolo dei genitori nelle scelte educative, lamentando una presunta mancanza di coinvolgimento e di informazione preventiva su alcune attività proposte negli istituti.

Da qui la richiesta rivolta all’amministrazione capitolina: “chiarimenti formali su programmi e contenuti, già sollecitati – affermano – attraverso interrogazioni e interventi in Commissione Trasparenza, ma finora rimasti senza risposta”. Un silenzio che, secondo l’opposizione, rischia di ampliare la distanza tra istituzioni e cittadini.

Il tema, che tocca aspetti delicati legati all’educazione, all’inclusione e al ruolo della scuola pubblica, si conferma così terreno di scontro politico. Da un lato le richieste di maggiore trasparenza e coinvolgimento delle famiglie, dall’altro il dibattito più ampio sui modelli educativi e sui contenuti proposti nelle scuole della Capitale.

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