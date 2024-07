Manlio Cerroni condannato a 6 anni per disastro ambientale a Malagrotta

È di ieri 4 Luglio 2024 la storica condanna di Manlio Cerroni, ex proprietario della discarica di Malagrotta, a sei anni e quattro mesi di reclusione per disastro ambientale. Tre anni di carcere anche per il suo braccio destro, Francesco Rando.

La sentenza, emessa dalla Terza Corte di Assise di Roma, pone fine a un processo durato oltre 10 anni.

Il difensore di Cerroni, commenta così la sentenza all’Adnkronos:

“Ricorreremo sicuramente in appello – commenta all’Adnkronos l’avvocato Alessandro Diddi, difensore di Cerroni – l’istruttoria non ha individuato da quale punto sarebbe fuoriuscito il percolato poiché tutte le prove idrauliche disposte non sono riuscite a individuarlo.

Attendiamo di leggere le motivazioni per capire quale sia questo punto considerando che la Corte ha ritenuto evidentemente che si poteva fare di più per evitare questa fuoriuscita.

Va sottolineato – spiega il penalista – che secondo l’accusa sostenuta dalla procura Cerroni e Rando avrebbero avvelenato le acque anteponendo il lucro personale alla tutela dell’ambiente e della sanità pubblica, ipotesi invece scartata dalla Corte che non ha infatti comminato la pena richiesta dai pm a 17 anni.

In ogni caso ricorreremo perché non accettiamo che Cerroni, anche colposamente, possa aver inquinato l’ambiente”.

La giustizia fa il suo corso:

I giudici hanno riconosciuto le gravissime responsabilità di Cerroni e Rando, condannandoli anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, tra cui il Comune di Roma e la Regione Lazio.

Le reazioni:

L’accoglienza alla sentenza è stata unanimemente positiva. Legambiente ha definito la condanna “storica” e ha plaudito al lavoro della magistratura e delle associazioni ambientaliste che per anni si sono battute per la giustizia.

La bonifica: una sfida per il futuro

Ora la sfida è quella di bonificare l’area di Malagrotta, un’impresa complessa e costosa che richiederà il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni coinvolte.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙