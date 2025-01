Manutenzione rete tram, chiusura parziale via Cavour

Via Cavour, chiusura da piazza dell’Esquilino a piazza dei Cinquecento dal 25 gennaio al 2 febbraio 2025 per lavori di manutenzione della rete tranviaria: istituita disciplina traffico provvisoria. Rafforzamento servizi di viabilità da parte della Polizia Locale.

Per consentire l’esecuzione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria della rete tranviaria, con particolare riferimento alla sostituzione di un tratto di binario su via Cavour, si rende indispensabile l’adozione di una disciplina di traffico provvisoria che prevede, a partire dal 25/01/2025 fino al 02/02/2025, la chiusura al transito veicolare di via Cavour, da piazza dell’Esquilino a piazza dei Cinquecento, in direzione di quest’ultima.

Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e agevolare il più possibile la circolazione veicolare, considerato che l’intervento si svolge in un punto nevralgico della città, saranno attuate, per tutta la durata dei lavori, modifiche alla viabilità locale nel quadrante circostante la Stazione Termini.

Tali modifiche riguarderanno in particolare:

– Via Gioberti, con sospensione della corsia riservata al solo trasporto pubblico locale e del divieto di transito ai veicoli privati, che potranno così percorrere via Gioberti, dall’intersezione con Piazza di Santa Maria Maggiore e raggiungere Via Giovanni Giolitti.

– Via Nazionale, con sospensione della corsia riservata al trasporto pubblico locale nel tratto compreso tra Via Agostino Depretis e Piazza della Repubblica, in direzione di quest’ultima.

– Via Agostino Depretis e via Torino, con sospensione del controllo elettronico degli accessi alla ZTL Centro Storico ai varchi posti, rispettivamente, all’altezza dell’intersezione con Via Urbana e con Via Massimo D’Azeglio.

Predisposto da parte della Polizia Locale di Roma Capitale un rafforzamento dei servizi di viabilità a largo raggio nella zona per agevolare il transito veicolare e l’adozione delle misure provvisorie di traffico istituite.

