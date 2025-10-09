Manutenzioni stradali straordinarie in corso nel quadrante Tiburtino 3° – Pietralata

L’Assessore ai lavori pubblici ed urbanistica del IV Municipio Dino Bacchetti informa, tramite i suoi canali social, che mercoledì 8 ottobre hanno avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria per la viabilità municipale 2025 (con fondi giubilari).

Prendono il via inizialmente gli interventi (con cantierizzazione notturna) per il ripristino della sede stradale di via della Vanga. Al termine di tale tratta, seguirà il ripristino delle parti maggiormente rovinate di via Grotte di Gregna e via dell’Acqua Marcia.

