Maratona di Roma: Ama schiera 140 operatori e 90 mezzi

Roma si prepara alla grande festa della maratona, ma dietro le quinte entra in azione una macchina organizzativa imponente per garantire ordine e pulizia lungo tutto il percorso.

In occasione della 30ª edizione della Maratona Internazionale di Roma, Ama ha messo a punto un piano straordinario per assicurare decoro urbano e raccolta differenziata nelle aree interessate dalla manifestazione, in programma domenica 22 marzo.

Saranno circa 140 gli operatori impegnati sul campo, supportati da una flotta di 90 mezzi tra spazzatrici, lava-strade, furgoni, autobotti e compattatori.

Le operazioni partiranno già dalle prime ore del mattino e accompagneranno tutte le fasi dell’evento, fino al completo ripristino delle condizioni di pulizia nelle strade attraversate dai runner.

Particolare attenzione sarà dedicata all’area del Circo Massimo, cuore pulsante dell’arrivo della stracittadina non competitiva. Qui, oltre al presidio costante durante la manifestazione, sono previsti interventi di rifinitura immediatamente dopo lo smontaggio delle strutture, per restituire rapidamente lo spazio alla città.

Il piano, coordinato anche con la Polizia Locale di Roma Capitale, punta a garantire una riapertura veloce delle principali arterie coinvolte.

Squadre dedicate interverranno in tempo reale nei punti più sensibili: dalla partenza alle aree di ristoro, fino al traguardo. Una presenza continua pensata per contenere l’impatto di un evento che richiama migliaia di persone.

Dopo il passaggio degli ultimi atleti, scatterà la fase più intensa della pulizia, con interventi progressivi lungo tutto il tracciato.

Grande attenzione anche alla gestione dei rifiuti, con un sistema capillare di raccolta differenziata. Per la Fun Run da 5 chilometri saranno posizionati 20 cassonetti da 1.100 litri, mentre lungo il percorso della maratona verranno distribuiti bidoncini e contenitori di diverse dimensioni per separare carta, organico e indifferenziato, inclusi punti dedicati nelle aree di spugnaggio.

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