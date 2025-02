Martedì 18 febbraio 2025 12ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Come ogni martedì, il 18 febbraio 2025, alle ore 17.15, ci sarà la dodicesima lezione che, come ormai di routine, si svolgerà in due parti.

Nella prima parte

La situazione europea dopo il cambio politico degli Stati Uniti.

Anche alla luce dei dazi imposti dall’amministrazione di Donald Trump, nonché dei problemi delle guerre in corso in Ucraina, in Medio Oriente e con l’allargamento della NATO (v. foto, tratta da internet).

Nella seconda parte

Analisi del cristianesimo cattolico e i rapporti con il potere imperiale.

I santi e i filosofi cattolici (San Tommaso, Sant’Agostino, San Francesco d’Assisi, Sant’Ignazio di L., Santa Teresa d’A,, ecc.).

