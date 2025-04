Martedì 22 aprile 2025 20ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Presso l’A.P.S. Filippo Meda (Presidente Nicola Migliore), sita nell’omonima via, al civico 147, ancora una lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà, grande divulgatore, a titolo gratuito, di cultura e conoscenza di vario genere: Sociologia, Filosofia, Storia, Arte, ecc..

Martedì, 22 aprile 2025, alle ore 17.15, infatti, ci sarà la 20ª lezione di questo nuovo ciclo.

In questa lezione verrà trattato ampiamente, dal Professor Saccà, un argomento di strettissima attualità: la complicata situazione economica ed il rischio, in molti casi già realtà, che la produzione si sposti dove ha costi minori, in Asia o in altre località più vantaggiose per le aziende.

Tutto ciò, con gravi ripercussioni sul mondo del lavoro e, di riflesso, sui lavoratori (v. immagine tratta da internet).

Verranno considerate, inoltre, le possibili soluzioni a questo rischio gravissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.