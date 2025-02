Martedì 25 febbraio 2025 13ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Come ogni martedì, il 25 febbraio 2025, alle ore 17.15, ci sarà la tredicesima lezione che, come ormai di routine, si svolgerà in due parti.

Nella prima parte

Il Professore vaglierà la situazione sociopolitica internazionale, tra pace e guerra; alla luce delle recenti novità che riguardano sia la guerra in Ucraina che quella in Medio Oriente e l’avvicinamento tra Trump e Putin.

Nella seconda parte

Il Professore parlerà dei Santi, dal Medioevo alla Controriforma ed altri Santi.

San Francesco d’Assisi, sant’Antonio di Padova, santa Rita da Cascia (nell’immagine, tratta da internet), San Francesco di Paola, santa Caterina da Siena, san Benedetto da Norcia, san Giovanni Bosco, san Pio da Pietrelcina, san Gennaro.

Il protestantesimo.

