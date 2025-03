Martedì 25 marzo 2025 16ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, sita nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Infatti, martedì, il 25 marzo 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 16ª lezione che si svolgerà in due parti, con un occhio sia sulle vicende attuali che su quelle del passato.

Prima parte

Il Mondo tra pace e guerra.

Prospettive economiche.

Lo abbiamo già scritto, anche alla luce dei dazi imposti da Trump e sulle prevedibili contromisure adottate dagli Stati che ne subiscono le conseguenze.

Seconda parte

Tramonto dell’aristocrazia e avvento della borghesia, (l’insieme degli appartenenti al cosiddetto ceto medio, che vivono del loro reddito o esercitano il commercio, l’industria o una professione libera); e del proletariato (il termine fu usato da Karl Marx, per indicare quella categoria di persone che non possiedono i mezzi di produzione e che quindi non hanno altra ricchezza che la prole, i figli, poiché non posseggono mezzi di produzione ma sono costretti a vendere la loro forza lavoro, ovvero la capacità di lavorare e produrre posseduta da un uomo).

Immagine tratta da internet

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.