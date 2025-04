Martedì 29 aprile 2025 21ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte, del prof. Antonio Saccà

Martedì, 29 aprile 2025, alle ore 17.15, ci sarà la 21ª lezione di questo nuovo ciclo, nella quale verranno presentati i Volumi Decimo e Undicesimo della linea Studi di intelligence.

I testi della pubblicazione, dal titolo “La moderna complessità. Intelligence, sicurezza, geopolitica e società”, raccoglie contributi di numerosi docenti universitari.

La lezione avrà come ospite la docente Antonella Colonna Vilasi, che ha curato la pubblicazione dei testi che presenterà nella serata.

Costituiscono una panoramica generale dell’economia, della politica, della conflittualità, dell’automazione, dell’intelligenza artificiale, nei grandi rischi e nelle grandi opportunità.

Antonella Colonna Vilasi, che è studiosa di queste problematiche della complessità, dirige un centro studi ed è autrice di vari libri.

Il titolo descrive, in modo appropriato, l’intento multidisciplinare e transculturale dei testi. La moderna complessità, che contraddistingue l’attuale società contemporanea, è analizzata in questa pubblicazione con molteplici focus di analisi e valutazione.

Antonella Colonna Vilasi, che è responsabile del Centro Studi sull’Intelligence – UNI, Ente di ricerca registrato presso il MIUR, MISE e la Commissione Europea, collabora in numerose riviste scientifiche, con articoli su intelligence e sicurezza.

È professoressa universitaria e insegna intelligence in numerose agenzie ed università.

Nelle immagini: la prof.ssa Vilasi, la copertina del decimo volume, il prof. Saccà

