Martedì 4 febbraio 2025 11ª lezione del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte del prof. Antonio Saccà

Ancora un incontro, presso l’A.P.S. Filippo Meda, nell’omonima via, al civico 147, del corso di Sociologia, Filosofia, Storia, Arte ed altro ancora, a cura del prof. Antonio Saccà.

Martedì, 4 febbraio 2025, alle ore 17.15, ci sarà l’undicesima lezione.

Si svolgerà in due parti, per avere uno sguardo sia sul presente che sul passato.

Nella prima parte

Continuerà l’analisi dei mutamenti che gli Stati Uniti suscitano nel mondo con il nuovo presidente Donald Trump, anche alla luce dei primi provvedimenti da lui adottati.

Nella seconda parte

Verrà analizzata la formazione della religione cattolica e l’enorme influenza che essa ha avuto in tutto il mondo, non solo quello occidentale, sotto molteplici aspetti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.