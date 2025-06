Mattarella incontra Papa Leone XIV: colloquio di 40 minuti in Vaticano

Un incontro carico di simboli e significati quello avvenuto questa mattina tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV, in Vaticano. Il colloquio, tenutosi nel Palazzo Apostolico, è durato circa 40 minuti e ha avuto luogo in un clima di rispetto e riservatezza, a porte chiuse.

Il Presidente è arrivato in Vaticano accompagnato dalla figlia Laura Mattarella, da tempo presenza discreta ma costante in molte occasioni ufficiali. Ad accoglierli nel Cortile di San Damaso, un omaggio floreale tricolore: una composizione con i colori della bandiera italiana, a simboleggiare il valore istituzionale della visita.

Nella delegazione ufficiale, anche il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, insieme all’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. Un incontro che rafforza ancora una volta la solidità dei rapporti tra Italia e Santa Sede, in un momento storico segnato da tensioni internazionali, crisi umanitarie e incertezze politiche.

Anche se non è stata diffusa una nota ufficiale sui contenuti del colloquio, tra i temi al centro del confronto si presume ci siano stati i conflitti che scuotono l’Europa, a cominciare da quello ucraino, la necessità di un dialogo per la pace e le sfide comuni a livello sociale ed etico, come la lotta alla povertà, l’accoglienza dei migranti e la difesa della dignità umana.

Quello tra il Capo dello Stato italiano e il Pontefice rappresenta uno dei momenti più alti nel calendario istituzionale del Quirinale. Un confronto tra due figure morali di riferimento, che condividono un impegno profondo per il bene comune, il rispetto dei diritti umani e la costruzione di una società più giusta e inclusiva.

Un incontro breve ma denso di significato, nel cuore della cristianità, tra due autorità che, pur nei rispettivi ambiti, guardano entrambe all’orizzonte della pace e del dialogo tra i popoli.

