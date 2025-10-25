Mattia, 17 anni, travolto a Corso Francia: la città lo ricorda con una bicicletta bianca

Una bicicletta bianca ora veglia su Corso Francia, lì dove Mattia Nicholas Liguori, 17 anni, ha perso la vita, travolto da un’auto mentre tornava a casa in bici.

Oggi, sabato 25 ottobre, il piccolo memoriale è stato posizionato alla presenza della famiglia, degli amici, dell’associazione Salvaiciclisti e dell’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè.

La due ruote bianca non è solo un simbolo del dolore di una città, ma un monito per tutti. “Grazie alle associazioni abbiamo posizionato a Corso Francia questa bicicletta in ricordo tuo e di tutte le vittime della strada in bici – ha scritto Patanè –. Su quella strada si continua purtroppo ad andare troppo veloce, nonostante le modifiche degli scorsi anni. Per questo stiamo lavorando a velox fissi e vistared per sanzionare chi passa col rosso”.

Le parole dell’assessore si trasformano in impegno concreto: piste ciclabili sicure, attraversamenti rialzati e illuminati, strade scolastiche più protette.

“Onoreremo il tuo ricordo realizzando tutto questo – continua Patanè –. Non saranno insulti o proteste a fermarci. Lo dobbiamo a un ragazzo che amava la bici, che suonava, che metteva il suo impegno sociale davanti a tutto e che ha trovato la morte tornando da una manifestazione democratica”.

Un addio che diventa promessa: “Roma ti piange, Mattia, ma non ti dimenticherà. Dacci una mano da lassù”.

Una dedica al sorriso e alla gentilezza di un ragazzo che, anche dopo la morte, vuole cambiare le strade della città.

