Mattinata a Villa De Santis

Sabato 29 ottobre il parco di Villa De Sanctis ha vissuto una dei quelle mattinate da incorniciare, sia per la splendida giornata tipica delle storiche ottobrate romane e sia soprattutto per una manifestazione organizzata dal CdQ Torpignattara.

All’evento hanno aderito e partecipato con proprie iniziative Retake Roma con i suoi volontari ambientali sempre attivi quando si tratta di lotta al degrado e al rispetto dell’ambiente, la Coop. ARS che ha tenuto una vera e propria lezione storico archeologica del luogo, l’ASD Movimento e Benessere, la SemiYoga con i suoi praticanti armati di tappetini a fare esercizi sul verde prato, Working Center Italia e l’ASD Atletica Villa de Sanctis con i suoi atleti a macinare chilometri.

Noi abbiamo seguito lo scrittore e storico degli alberi Antimo Palumbo che ha spiegato con dovizia di particolari le varie essenze arboree presenti nel parco, lasciando senza più segreti, almeno per noi, il Fico e il Corbezzolo.

E finire una lezione di canto corale riservato alle donne, con la magica cornice del Mausoleo di S. Elena. Iniziative come questa andrebbero ripetute più volte nel corso dell’anno, ma soprattutto andrebbero pubblicizzate come meritano visto il valore didattico e di conoscenza, oltre a quello di certo non secondario dell’educazione al rispetto della natura e dell’ambiente.

Insomma si può fare di più e Associazioni e Comitati ci sono e a vedere dalla partecipazione i Cittadini, anche.