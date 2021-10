Mauro Caliste è il nuovo presidente del V municipio

Dopo il ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 è stato eletto il presidente del Municipio Roma 5.

Mauro Caliste candidato per il centrosinistra ha ottenuto la maggioranza dei voti con il 59,54% mentre il candidato del centrodestra Gianluca Rinaldi si è fermato al 40.46%.

Come voti in assoluto Caliste ne ha raccolti 43.369, molti in più rispetto ai 28.901 del primo turno.

Il centrodestra ha praticamente solo confermato quelli presi al primo turno passando da 29.129 a 29.470.

L’affluenza è stata bassa e non ha raggiunto neanche il 40%: 39.76%; al primo turno fu il 47,81%.

Con questo risultato il nuovo consiglio sarà così composto:

Maggioranza Municipio Roma V

Mauro Caliste

7 candidati del Partito Democratico

POVERINI Claudio, DI COSMO David, FANNUNZA Cecilia, LOSTIA Maura, BUTTITTA Giampiero,

PIETROSANTI Marco, PROCACCI Tatiana.

2 Lista Civica Gualtieri

EMILIANO ORLANDI e MAURO FERRARI.

2 Lista Civica Caliste

Antonella Fioretti e Elena Antinozzi.

1 Sinistra Civica

Maurizio MATTANA

2 Roma Futura

Edoardo Annucci e Filippo Riniolo.

Opposizione Municipio Roma V

Al centrodestra spetteranno 6 consiglieri.

Per la lista Calenda in consiglio andrà il candidato presidente Massimo Piccardi.

Per il Movimento 5 Stelle e liste collegate andrà in consiglio la candidata Valentina Coppola più altri due consiglieri.

Le preferenze ottenute dai candidati al Consiglio del V municipio Dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre 2021