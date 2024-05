Il Coro Polifonico Beato Angelico alla Minerva a Tor Sapienza

Straordinario momento corale, Mercoledì 22 maggio alle ore 20.00 nella Chiesa San Vincenzo de Paoli, in Via Tor Sapienza 52 a Roma.

Diretto dal M° Valentyna Rivis, all’organo il M° Tetyana Rivis, il Coro Polifonico della Basilica romana di Santa Maria sopra Minerva eseguirà brani nelle versioni più conosciute dedicate a Santa Maria Immacolata, in un concerto in esclusiva per la 63° festa della Madonna alla Cervelletta, arricchito dal Kyrie Gospel di Jacob de Hann, l’Amen di Pergolesi e Lacrimosa dal Requiem di Mozart. Tredici brani tra i più noti, scritti da grandi compositori come Verdi, Mozart, Mascagni. Moricone, Schubert.

Il Coro Polifonico “Beato Angelico della Minerva” fa parte dell’Associazione Culturale “Ars-Nova” di Roma. E’ composto da elementi non professionisti, con un vasto repertorio in cui un posto privilegiato occupa la musica sacra; a seguire, quella classica con le grandi opere, la rinascimentale e quella popolare.

Ha partecipato ad eventi e festival in Italia e all’estero: Bolzano; Lago di Garda; Val Pusteria; Nizza; Santiago di Compostela; Barcellona; Baden Baden; Budapest; Kiev; Toledo; ecc. Si è esibito nelle Basiliche San Pietro, San Paolo Fuori le Mura, S. Giovanni in Laterano, S. Maria in Trastevere, Santa Sabina, San Francesco ad Assisi, S. Maria Novella a Firenze, San Domenico a Siena, San Marco a Venezia, Duomo di Arezzo, Basilica San Francesco di Paola a Cosenza.

Apparizioni televisive a “Uno Mattina Estate” sulla RAI; ha animato le Sante Messe delle 10.00 trasmesse in diretta su Rete 4 Mediaset. Importanti collaborazioni con: l’Orchestra Giovanile di Roma; l’Orchestra di fiati “Giovanni Gemelli” di Filadelfia (VV); l’Orchestra “Roma Ensemble”; e la Blind Inclusive Orchestra.

