Il teatro integrato de “La Primula” al Borgo don Bosco

L’8 giugno 2024 alle 20.30 nella Sala Biavati del Borgo don Bosco si rinnova l’annuale appuntamento con la compagnia di teatro integrato dell’Associazione “La Primula” , frutto del laboratorio teatrale composto da volontari e disabili. La regista Stefania Ambrosi ha scritto un originalissimo copione, traendolo liberamente da novelle di Gianni Rodari e Marcello Argilli e rivisitando una precedente edizione del 1999, portata in scena dalla stessa Associazione.

La vicenda narrata è quanto mai attuale, per i fuochi di guerra accesi ovunque nel mondo, per i quali purtroppo rischiamo indifferenza, o quanto meno di indignarci sempre meno: in un fantomatico paese, in cui i portieri sono sentinelle e gli avvenimenti sociali si limitano a parate militari in “pompa magna” – Guerrandia, appunto – non si può far a meno di entrare in guerra con un paese confinante, ma un avvenimento inaspettato farà “scoppiare la pace”.

Un’occasione per riflettere sul nostro tempo, apprezzando la bravura della compagnia formata da attori giovani e non.

Per prenotazioni e informazioni, scrivere tramite wa al numero 329.641.33.18

